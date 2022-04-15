Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратил работу. Совместный сервис заказа поездок «Ситимобил» и соцсети «ВКонтакте», созданный на базе платформы VK Mini Apps, также временно приостанавливает свою деятельность. Об этом напомнил ТАСС. В компании приняли соответствующее решение

31 марта.

Число заказанных пользователями поездок за 12 лет работы оценивается в 740 млн. С 1 апреля 2020 года – с момента запуска доставки - курьеры партнеров выполнили более 8,2 млн заказов.

Такси «ВКонтакте» (запустил «Ситимобил») с 15 апреля также перестанет работать. При этом дата восстановления работы сервиса пока неизвестна.

«Временно не работаем с 15 апреля. Наш сервис и команда поддержки на время перестанут работать», - указано в приложении такси.

В пресс-службе «Ситимобил» ранее заявляли, что сервис аренды самокатов «Юрент» и каршеринговый сервис «Ситидрайв» продолжат функционировать в отдельных приложениях.