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49 минут назад

Агрегатор такси «Ситимобил» перестал работать в России

Лера Букина

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратил работу. Совместный сервис заказа поездок «Ситимобил» и соцсети «ВКонтакте», созданный на базе платформы VK Mini Apps, также временно приостанавливает свою деятельность. Об этом напомнил ТАСС. В компании приняли соответствующее решение

31 марта.

Число заказанных пользователями поездок за 12 лет работы оценивается в 740 млн. С 1 апреля 2020 года – с момента запуска доставки - курьеры партнеров выполнили более 8,2 млн заказов.

Такси «ВКонтакте» (запустил «Ситимобил») с 15 апреля также перестанет работать. При этом дата восстановления работы сервиса пока неизвестна.

«Временно не работаем с 15 апреля. Наш сервис и команда поддержки на время перестанут работать», - указано в приложении такси.

В пресс-службе «Ситимобил» ранее заявляли, что сервис аренды самокатов «Юрент» и каршеринговый сервис «Ситидрайв» продолжат функционировать в отдельных приложениях.

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Ранее медиахолдинг РБК, ссылаясь на два источника на рынке такси, сообщил, что петербургская компания «Транс-Миссия», которая владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», обсуждает приобретение части активов «Ситимобил». Более того, ведутся обсуждения о переходе части сотрудников компании.

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