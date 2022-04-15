В московском дворе заметили свинью в свитере

Администраторы сообщества сообщили, что необычного для города домашнего питомца зовут Дуся. Ранее хозяйка свиньи рассказала группе «Гольяново» во «ВКонтакте», что животному чуть больше года, она знает несколько команд и дружелюбно настроена к людям. Кроме того, у Дуси имеется личная швея, которая создает костюмы и шлейки для питомца. В семье также живаут собака и кот. По словам хозяйки, все животные ладят между собой.