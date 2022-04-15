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9 минут назад

В московском дворе заметили свинью в свитере

Мослента

В одном из московских дворов заметили свинью в красном свитере, гуляющую с хозяйкой. Снимок животного выложили в Telegram-канале «СОСЕДИ Гольяново».

В московском дворе заметили свинью в свитере
Фото: Telegram-канал «Соседи. Гольяново»Telegram-канал «Соседи. Гольяново»

Администраторы сообщества сообщили, что необычного для города домашнего питомца зовут Дуся. Ранее хозяйка свиньи рассказала группе «Гольяново» во «ВКонтакте», что животному чуть больше года, она знает несколько команд и дружелюбно настроена к людям. Кроме того, у Дуси имеется личная швея, которая создает костюмы и шлейки для питомца. В семье также живаут собака и кот. По словам хозяйки, все животные ладят между собой.

История вызвала позитивный отклик у пользователей сети. «Как здорово», «Замечательная свинка», «Очень мило, прекрасная Дуся», — восхитились юзеры.

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