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35 минут назад

Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая

Елена Прошина

Переславль-Залесский в Ярославской области возглавил список самых дешевых маршрутов для отдыха в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Туту.ру.

Названы самые дешевые маршруты для отдыха на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, специалисты компании рассмотрели данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг наиболее дешевых направлений вошли маршруты, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону. Города Подмосковья были исключены из списка.

Согласно результатам исследования, россияне могут выбрать 24 направления в 12 регионах, которые укладываются в указанный лимит. У них есть возможность отправиться в Тульскую, Тверскую, Смоленскую, Липецкую, Нижегородскую, Брянскую, Ивановскую, Ярославскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую и Владимирскую области.

Самым дешевым маршрутом признан Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за поездку до этого города — 339 рублей в одну сторону. На втором месте расположился Сухиничи в Калужской области с чеком в 361 рубль. Тройку лидеров замыкает Гагарин в Смоленской области — 484 рубля.

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Навашино, Сафоново, Ряжск, Владимир, Вязьма, Бологое и Тверь.

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