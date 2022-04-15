Десятки рейсов отменили или задержали в Москве

В московских аэропортах в пятницу, 15 апреля, были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Отмечается, что во Внуково были задержаны три рейса и отменено 11 вылетов, в Домодедово задержаны четыре рейса, отменены еще шесть. В Шереметьево задержано отправление трех рейсов, также отменен вылет еще трех самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.