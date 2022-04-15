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50 минут назад

Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Lenta.ruиещё 1

В московских аэропортах в пятницу, 15 апреля, были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Десятки рейсов отменили или задержали в Москве
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что во Внуково были задержаны три рейса и отменено 11 вылетов, в Домодедово задержаны четыре рейса, отменены еще шесть. В Шереметьево задержано отправление трех рейсов, также отменен вылет еще трех самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.

Ранее Росавиация продлила до 19 апреля временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Ограничения сохраняются для воздушных гаваней АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, Геленджика, КраснодараКурска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
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