В Белгородской области создали 430 народных дружин

В Белгородской области, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, создано 430 добровольных народных дружин для усиления правопорядка. Об этом в четверг сообщает оперштаб региона.

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"Всего в области организовано 430 добровольных народных дружин, в том числе 24 казачьих", - говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области ввели повышенный уровень террористической опасности. Администрация Белгорода пригласила жителей города записаться в добровольную народную дружину для патрулирования улиц и помощи полиции в обеспечении порядка. В оперштабе отметили, что стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний.