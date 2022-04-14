Как оформить Пушкинскую карту: способы и пошаговая инструкция

Если вам уже исполнилось 14 лет, но еще нет 22, то вы можете оформить Пушкинскую карту и воспользоваться всеми преимуществами, которые она дает. Так, в 2022 году на карту начисляют 5000 рублей. Эти деньги можно потратить на посещение самых разных культурных мероприятий в разных городах страны. Где и как можно оформить Пушкинскую карту – в материале «Рамблера».
Что это такое
Запуск проекта состоялся 1 сентября 2021 года, в первые три дня карту успели оформить более миллиона человек. Кто еще не успел присоединиться к проекту, может это сделать в любой момент.
Пушкинская карта дает право молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет покупать билеты на выставки, театры, концерты и кино в течение года. В 2022 году на эти цели государство перечисляет 5 тысяч рублей.
Как оформить: пошаговая инструкция
- Если у вас нет учетной записи на портале «Госуслуги», ее надо создать и подтвердить. Для этого установите приложение или откройте страницу портала в браузере и создайте аккаунт, следуя инструкции.
- После того, как вы зарегистрируетесь на портале «Госуслуги» и подтвердите свою учетную запись, можно скачать приложение «Госуслуги. Культура». Для входа в приложение используйте учетную запись, созданную на портале «Госуслуги». Вам понадобятся логин и пароль.
- Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Именная карта будет выпущена в виртуальном формате и на нее переведут деньги, которые можно будет тратить на различные культурные мероприятия. Снять с карту наличные будет нельзя.
Кстати, получить можно и пластиковую карту. Она будет привязана к платежной системе «Мир». Для получения нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, - паспорт или СНИЛС.
Афиша мероприятий, билеты на которые можно оплатить с помощью Пушкинской карты, доступна на сайте «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги. Культура». Дело осталось за малым: выбрать, куда хочется пойти, купить билеты и сходить.
Если у вас виртуальная карта, то все покупки проходят через сайт, именные билеты будут направлены на электронную почту. Если же вы решили оформить пластиковую карту, то ей можно расплачиваться и в кассе.
Еще один способ
Оформить Пушкинскую карту можно не только через «Госуслуги», но и в банке. Например, можно обратиться в «Почта Банк», причем не только лично, но и онлайн.
- Оформить карту в «Почта Банк Онлайн» по паспорту и номеру СНИЛС.
- Сделать селфи и подписать документы онлайн.
- Получить виртуальную карту и покупать билеты на мероприятия с помощью смартфона.
Важно помнить
- С помощью Пушкинской карты можно купить только именные билеты, на входе вас могут попросить предъявить удостоверение личности. Это значит, что покупать билеты своим родным и друзьям вы не имеете права.
- Если в течение года вы не успели потратить все деньги, их можно будет использовать в следующем. Также в начале года карта будет автоматически перевыпущена, на ней сохранится остаток с прошлого года и поступит новая сумма от государства, но ее размер будет известен ближе к делу.
- Использовать карту можно для посещения культурных мероприятий по всей стране.
- С 1 февраля 2022 года карту Пушкинскую карту можно использовать для покупки билетов в кино. Всего в течение года на кино можно потратить до 2 тысяч рублей.
- Также с помощью Пушкинской карты можно заранее купить билеты на мероприятие, которое запланировано на следующий год.