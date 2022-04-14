Как оформить Пушкинскую карту: способы и пошаговая инструкция

Если вам уже исполнилось 14 лет, но еще нет 22, то вы можете оформить Пушкинскую карту и воспользоваться всеми преимуществами, которые она дает. Так, в 2022 году на карту начисляют 5000 рублей. Эти деньги можно потратить на посещение самых разных культурных мероприятий в разных городах страны. Где и как можно оформить Пушкинскую карту – в материале «Рамблера».

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Что это такое

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Запуск проекта состоялся 1 сентября 2021 года, в первые три дня карту успели оформить более миллиона человек. Кто еще не успел присоединиться к проекту, может это сделать в любой момент.

Пушкинская карта дает право молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет покупать билеты на выставки, театры, концерты и кино в течение года. В 2022 году на эти цели государство перечисляет 5 тысяч рублей.

Как оформить: пошаговая инструкция

Если у вас нет учетной записи на портале «Госуслуги», ее надо создать и подтвердить. Для этого установите приложение или откройте страницу портала в браузере и создайте аккаунт, следуя инструкции. После того, как вы зарегистрируетесь на портале «Госуслуги» и подтвердите свою учетную запись, можно скачать приложение «Госуслуги. Культура». Для входа в приложение используйте учетную запись, созданную на портале «Госуслуги». Вам понадобятся логин и пароль. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Именная карта будет выпущена в виртуальном формате и на нее переведут деньги, которые можно будет тратить на различные культурные мероприятия. Снять с карту наличные будет нельзя.

Кстати, получить можно и пластиковую карту. Она будет привязана к платежной системе «Мир». Для получения нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, - паспорт или СНИЛС.

Афиша мероприятий, билеты на которые можно оплатить с помощью Пушкинской карты, доступна на сайте «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги. Культура». Дело осталось за малым: выбрать, куда хочется пойти, купить билеты и сходить.

Если у вас виртуальная карта, то все покупки проходят через сайт, именные билеты будут направлены на электронную почту. Если же вы решили оформить пластиковую карту, то ей можно расплачиваться и в кассе.

Еще один способ

Оформить Пушкинскую карту можно не только через «Госуслуги», но и в банке. Например, можно обратиться в «Почта Банк», причем не только лично, но и онлайн.

Для этого нужно:

Оформить карту в «Почта Банк Онлайн» по паспорту и номеру СНИЛС. Сделать селфи и подписать документы онлайн. Получить виртуальную карту и покупать билеты на мероприятия с помощью смартфона.

Важно помнить