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41 минуту назад

Российская редакция National Geographic приостановила работу сайта

Елена Прошина

Российская редакция National Geographic решила приостановить работу своего сайта. Команда издания запускает новый проект — Russian Traveler, о чем сообщается в Telegram-канале издания.

Российская редакция National Geographic приостановила работу сайта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приостанавливаем работу сайта nat-geo.ru. Но грустить некогда: мы очень ценим вас и теперь ждём на новом сайте — Russian Traveler», — говорится в посте.

Сейчас сайт National Geographic не открывается, а посетителям показывается сообщение, что ресурс временно приостанавливает работу. После этого страница перенаправляет на сайт rtraveler.ru. На портале будут публиковать заметки о путешествиях, новости науки, природы и техники, а также рассказы о традициях народов мира.

Также известно, что фотохостинг российского подразделения National Geographic продолжит работу под брендом Russian Traveler и не будет удалять накопленные изображения.

Напомним, что основной владелец National Geographic — корпорация Disney. В марте она объявила о приостановке бизнеса в России из-за ситуации на Украине. Решение коснулось лицензирования контента и продукции, круизной линии, а также работы журнала National Geographic.

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