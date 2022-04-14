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1 час назад

В школах Воронежской области перед началом уроков будут поднимать флаг России

ТАССиещё 2

В школах Воронежской области со следующей недели начнут перед началом занятий проводить церемонию поднятия флага России. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронеже перед уроками в школе будут поднимать флаг России
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения. Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России", - сообщил Гусев.

О том, что опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания гимна страны и поднятия ее флага, необходимо перенять и России, заявлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Общество,Владимир Мединский,Александр Гусев,
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