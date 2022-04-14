В Воронеже перед уроками в школе будут поднимать флаг России

"Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения. Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России", - сообщил Гусев.