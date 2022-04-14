В Воронеже перед уроками в школе будут поднимать флаг России

В школах Воронежской области со следующей недели начнут перед началом занятий проводить церемонию поднятия флага России. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения. Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России", - сообщил Гусев.
О том, что опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания гимна страны и поднятия ее флага, необходимо перенять и России, заявлял помощник президента РФ Владимир Мединский.