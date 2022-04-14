В Пятигорске к курортному сезону высадили более миллиона цветов

Свыше миллиона тюльпанов, гиацинтов, бегоний и других цветов высадили в Пятигорске в Ставропольском крае к курортному сезону, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Свыше миллиона цветов украсят Пятигорск весной и летом. Только одних тюльпанов в городских парках и скверах - 93 тыс. Привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями - представлены 15 сортов. В их числе Сайгон, Strong Love, Strong Gold, Yellow Pompenette", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в цветнике уже расцвели первые тюльпаны, к майским праздникам должны распуститься остальные. Также зацвели гиацинты, слива "Писсарди" и магнолии, привезенные в Пятигорск из краснодарского питомника "Розовый сад". С ними соседствуют тюльпанное дерево, граб, клен "Фламинго", черемуха краснолистная, хвойные кустарники.