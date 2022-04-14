В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

В Пятигорске к курортному сезону высадили более миллиона цветов

ТАССиещё 1

Свыше миллиона тюльпанов, гиацинтов, бегоний и других цветов высадили в Пятигорске в Ставропольском крае к курортному сезону, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

В Пятигорске к курортному сезону высадили более миллиона цветов
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Свыше миллиона цветов украсят Пятигорск весной и летом. Только одних тюльпанов в городских парках и скверах - 93 тыс. Привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями - представлены 15 сортов. В их числе Сайгон, Strong Love, Strong Gold, Yellow Pompenette", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в цветнике уже расцвели первые тюльпаны, к майским праздникам должны распуститься остальные. Также зацвели гиацинты, слива "Писсарди" и магнолии, привезенные в Пятигорск из краснодарского питомника "Розовый сад". С ними соседствуют тюльпанное дерево, граб, клен "Фламинго", черемуха краснолистная, хвойные кустарники.

"Сезон тюльпанов продлится до середины июня, затем начнется сезон ковровых растений. Бегонии, петунии, тагетесы, целозии. Специалисты Горзеленстроя уверены, благодаря такой поэтапной высадке разнообразие оттенков и форм на городских клумбах будет радовать жителей и гостей курорта до поздней осени", - сказано в пресс-релизе.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители