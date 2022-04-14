В Пятигорске к курортному сезону высадили более миллиона цветов

Свыше миллиона тюльпанов, гиацинтов, бегоний и других цветов высадили в Пятигорске в Ставропольском крае к курортному сезону, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
"Свыше миллиона цветов украсят Пятигорск весной и летом. Только одних тюльпанов в городских парках и скверах - 93 тыс. Привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями - представлены 15 сортов. В их числе Сайгон, Strong Love, Strong Gold, Yellow Pompenette", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в цветнике уже расцвели первые тюльпаны, к майским праздникам должны распуститься остальные. Также зацвели гиацинты, слива "Писсарди" и магнолии, привезенные в Пятигорск из краснодарского питомника "Розовый сад". С ними соседствуют тюльпанное дерево, граб, клен "Фламинго", черемуха краснолистная, хвойные кустарники.
"Сезон тюльпанов продлится до середины июня, затем начнется сезон ковровых растений. Бегонии, петунии, тагетесы, целозии. Специалисты Горзеленстроя уверены, благодаря такой поэтапной высадке разнообразие оттенков и форм на городских клумбах будет радовать жителей и гостей курорта до поздней осени", - сказано в пресс-релизе.