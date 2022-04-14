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1 час назад

Программу "Большие гастроли" могут распространить на музеи в 2023 году

ТАСС

Минкультуры РФ планирует в 2023 году распространить театральную программу "Большие гастроли" на российские музеи. О проекте под условным названием "Музейная страна" рассказала в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Театральную программу "Большие гастроли" хотят применить к музеям
Фото: ТАССТАСС

"Это сложное, но грандиозное дело. <...> Проект под условным названием "Музейная страна" планируем запускать в 2023 году и выделить на него необходимое финансирование", - сказала она, выступая на встрече по проекту "Музейные маршруты России".

По словам Маниловой, проект будет проходить под эгидой "Росизо.

При этом замминистра считает, что выставки в рамках проекта не всегда могут быть "обменными", как в случае с театральными гастролями.

Манилова отметила, что идею уже поддержала министр культуры Ольга Любимова. Ведомство организует сбор заявок от региональных учреждений, после чего будет сформирован план, чтобы уже осенью 2022 года заложить на реализацию проекта необходимое финансирование.

"Гастроли - это еще советская история, а гастроли музейные - это новое слово. Но мы его говорим", - резюмировала она.

Ранее министр культуры Любимова сообщила, что ведомство рассматривает возможность создания проекта "Большая выставка" по аналогии с театральной программой "Большие гастроли", однако сроки появления не уточнялись. Тогда же министр заявила о необходимости увеличить число выставок внутри страны. Она добавила, что работа Минкультуры РФ с регионами будет усилена.

Общество,Алла Манилова,Ольга Любимова,Минкультуры России,
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