Театральную программу "Большие гастроли" хотят применить к музеям

Минкультуры РФ планирует в 2023 году распространить театральную программу "Большие гастроли" на российские музеи. О проекте под условным названием "Музейная страна" рассказала в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

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"Это сложное, но грандиозное дело. <...> Проект под условным названием "Музейная страна" планируем запускать в 2023 году и выделить на него необходимое финансирование", - сказала она, выступая на встрече по проекту "Музейные маршруты России".

По словам Маниловой, проект будет проходить под эгидой "Росизо.

При этом замминистра считает, что выставки в рамках проекта не всегда могут быть "обменными", как в случае с театральными гастролями.

Манилова отметила, что идею уже поддержала министр культуры Ольга Любимова. Ведомство организует сбор заявок от региональных учреждений, после чего будет сформирован план, чтобы уже осенью 2022 года заложить на реализацию проекта необходимое финансирование.

"Гастроли - это еще советская история, а гастроли музейные - это новое слово. Но мы его говорим", - резюмировала она.