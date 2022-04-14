В Ярославской области появится круглогодичная экотропа

Вокруг Плещеева озера в Переславле-Залесском (Ярославская область) появится круглогодичная экотропа со смотровыми площадками, фотозонами и местами для наблюдения за животными и птицами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Концепцию экотропы презентовал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в Москву.

По его словам, проект поможет развивать экотуризм в регионе и заботиться о сохранении природы. Кроме того, для Переславля-Залесского урбанисты разработали подробный мастер-план, который будет учтен при работе с инвесторами.