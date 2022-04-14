Турция назвала россиянам условия для получение гражданства

Власти Турции подняли минимальный порог стоимости недвижимости для иностранцев, приобретение которой дает право на получение гражданства в исключительном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.
Теперь для обращения за получением гражданства иностранцы должны приобрести недвижимость в стране на сумму 400 тыс. долларов вместо 250 тыс. долларов.
Решение было принято на состоявшемся накануне заседании правительства под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Изменения вступят в силу после опубликования в правительственной «Официальной газете».
Иностранцы, обращающиеся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, обязаны в течение минимум трех лет не продавать ее и не передавать в управление.
С 2012 года иностранцам предоставлялась возможность ходатайствовать о получении гражданства Турции при покупке недвижимости на сумму не ниже 1 млн долларов. Порог снизили до 250 тыс. долларов в 2018 году.
В 2021 году, согласно опросам, 22% иностранцев, вложившихся в недвижимость в Турции, сделали это с целью получения паспорта.