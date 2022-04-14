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21 минуту назад

"Россия - страна возможностей" запустила новый сезон проекта "Цифровой прорыв"

ТАСС

Новый сезон проекта "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал в четверг. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Стартовал новый сезон проекта "Цифровой прорыв"
Фото: агн москваагн москва

"Сегодня мы совместно с Министерством экономического развития РФ запускаем один из самых массовых проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году мы провели синергию двух проектов - "Цифровой прорыв" и "Искусственный интеллект", у нас родился новый проект - "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". В рамках проекта тысячи российских айтишников получат новые карьерные возможности, решая реальные, практические задачи компаний, органов исполнительной власти, бизнеса и государства. Начинающие специалисты и энтузиасты также вовлечены в этот проект, мы большое внимание уделяем образовательной составляющей этого проекта", - сказал он.

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Агафонов отметил, что ключевыми направлениями проекта станут искусственный интеллект (машинное обучение, компьютерное зрение, NLP), анализ (работа с большими данными, подготовка информации для использования при работе с ИИ) и образование для школьников и молодых IT-специалистов.

Принять участие в новом сезоне проекта смогут граждане от 14 лет. В рамках проекта пройдут 25 региональных чемпионатов, восемь окружных хакатонов, три больших всероссийских чемпионата.

"Если говорить об образовательной составляющей, то в этом году мы проведем 25 лекций и мастер-классов в онлайн-формате, что позволит и IT-специалистам, и всем, кто еще только начинает погружаться в эту тему, улучшить свои знания в области ИИ. Принять участие в лекциях могут не только участники чемпионатов, но и все желающие, кто хочет узнать больше об этом направлении", - отметил Агафонов.

Он также указал, что первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27-29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня), затем они пройдут Екатеринбурге, Томске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и Пятигорске.

Общество,Алексей Агафонов,Минэкономразвития,
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