Стартовал новый сезон проекта "Цифровой прорыв"

"Если говорить об образовательной составляющей, то в этом году мы проведем 25 лекций и мастер-классов в онлайн-формате, что позволит и IT-специалистам, и всем, кто еще только начинает погружаться в эту тему, улучшить свои знания в области ИИ. Принять участие в лекциях могут не только участники чемпионатов, но и все желающие, кто хочет узнать больше об этом направлении", - отметил Агафонов.