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3 минуты назад

Работу последователя Врубеля Денисова "Грех" впервые за долгое время покажут в Третьяковке

ТАСС

Государственная Третьяковская галерея впервые за долгое время покажет полотно "Грех" (1902) последователя Михаила Врубеля, художника-символиста Василия Денисова (1862-1922). Работа вошла в состав экспозиции "Лики модерна", которая откроется для посетителей 15 апреля, передает корреспондент ТАСС.

В Третьяковке впервые за долгое время покажут "Грех"
Фото: ТАССТАСС

"После долгого перерыва впервые показываем произведение "Грех" Василия Денисова, художника-символиста, последователя Михаила Врубеля", - сказала журналистам куратор Надежда Мусянкова на презентации выставки в четверг.

Сама экспозиция выступила логическим продолжением недавно завершившейся выставки "Русский модерн: на пути к синтезу искусств", которая проходила в зале Врубеля в Третьяковской галерее.

"Михаил Врубель видел произведения Василия Денисова, его одобрял", - отметила Мусянкова.

Куратор добавила, что в фондах Третьяковской галереи есть и другие работы Денисова, которые ждут своего часа, чтобы предстать перед широкой публикой. Еще несколько работ художника объединены в отдельном помещении на выставке "Лики модерна". Кроме того, часть наследия Денисова находится в Екатеринбурге в частном собрании Евгения Ройзмана.

Многоликость русского модерна, расцвет которого пришелся на период между 1896 и 1914 годы, также выражена на предстоящей выставке в виде рекламных плакатов и афиш. Среди них - изображение, приглашавшее гостей и жителей столицы посетить Международную выставку афиш из разных стран в Строгановском училище в 1898 году. "Русская публика тогда впервые познакомилась с этим жанром. Можно сказать, что это самое начало пути развития жанра плакатов (в России - прим. ТАСС)", - рассказала ТАСС хранитель отдела графики XVIII - начала XX веков Елизавета Горелышева.

Выставка "Лики модерна" будет открыта до 14 августа этого года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Общество,Михаил Врубель,Евгений Ройзман,
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