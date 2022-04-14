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43 минуты назад

В Сети появился ролик с 8-летней девочкой, родившейся в день начала войны в Донбассе

Газета.Ru

В Сети появился ролик девочки, которая родилась в день начала войны на Донбасcе. Жители России в социальных сетях поздравляют с днем рождения девочку Снежану.

В Сети появился ролик с 8-летней девочкой, родившейся в день начала войны в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

Напомним, 14 апреля 2014 года Украина официально объявила о старте "антитеррористической операции. В этот же день в пригороде Донецка родилась героиня ролика. Все эти годы она с семьей прожила в г. Макеевка и видела происходящее своими глазами.

"Мне не страшно, если мама дома. Когда я слышу выстрелы, я просто включаю громче мультики. Очень хочу, чтобы война закончилась, тогда мы с мамой поедем на море, в Крым", - приводит ее слова журналист Максим Кононенко.

В ролике Снежана отмечает свой День рождения, как обычный ребенок. Она задувает свечи на торте и загадывает желание – чтобы закончилась война.

Отмечается, что она по-прежнему в Макеевке в том же доме. Переезжать семья Снежаны не планирует. К обстрелам и падающим во двор снарядам привыкли все.

Общество,Максим Кононенко,
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