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50 минут назад

Россияне раскупили билеты на поезда в Крым. Теперь билеты в дефиците

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Власти Крыма зафиксировали дефицит билетов на поезда в регион на майские праздники и летний курортный сезон. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на круглом столе по туризму в Госдуме, сообщил ТАСС. Пока избежать нехватки билетов не помогло даже увеличение железнодорожного сообщения в два раза, отметил чиновник.

Россияне раскупили все билеты в популярный для отдыха регион
Фото: ТАССТАСС

Волченко рассказал, что власти Крыма достаточно спокойно смотрят на предстоящий курортный сезон. По железной дороге в республику добирается только 10% туристов. Ещё 30% пользуются авиационным транспортом, но пока полёты на юг России приостановлены. Основной поток приезжих приходится на автомобильный транспорт.

Чиновник попросил депутатов рекомендовать Минтрансу и РЖД увеличить количество поездов в Крым, Севастополь и в целом на юг страны. Также он считает нужным ввести субсидии для туроператоров на железнодорожные и автобусные туры. Кроме того, он предложил продумать сообщение с южными курортами, с которыми сегодня не закрыто авиасообщение, — Сочи, Минеральными Водами и Ставрополем.

Последние годы турпоток в Крым регулярно рос. В 2018 году в республику приехали 6,8 млн туристов, в 2019-м — 7,4 млн. Исключением стал пандемийный 2020 год, когда регион посетили 6,3 млн человек. В 2021 году на полуострове отдохнули 9,5 млн человек. Власти полуострова ожидают, что к 2025 году турпоток вырастет до 10 млн человек.

В конце марта 2022 года железнодорожная компания-перевозчик «Таврия» сообщила, что билеты на поезда в Крым на майские праздники раскуплены. При этом там обещали мониторить ситуацию и при необходимости добавить дополнительные вагоны.

Авиаперелёты в южные регионы России приостановили 24 февраля, после начала военной операции на Украине. Не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет неоднократно продлевали. Пока он действует до 19 апреля.

Общество,Вадим Волченко,Минтранс РФ,РЖД,Госдума,
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