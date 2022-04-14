Консульства Польши в России практически полностью остановили выдачу виз

Консульские учреждения Польши в России практически полностью остановили выдачу виз, сейчас решения принимаются в индивидуальном порядке. Об этом со ссылкой на МИД республики пишет ТАСС.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС единым решением прекратить выдачу виз гражданам РФ. При этом Польша выслала из страны 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже. Российский посол в Варшаве заявил, что Польша заблокировала счета посольства под предлогом «финансирования терроризма». Также власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности.

В МИД Польши сообщили, что в связи со специальной военной операцией России на Украине «польские консульские учреждения выполнили и выполняют положения решения Евросовета 2022/333 от 25 февраля 2022 года о частичном приостановлении действия Соглашения между Европейским союзом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам ЕС и РФ».

«Также на национальном уровне были приняты решения, отражающиеся на объеме визовой деятельности, осуществляемой на территории РФ. Исключением являются случаи приема заявлений на получение визы непосредственно в помещениях некоторых консульских учреждений на территории РФ, которые касаются очень ограниченного круга лиц (…) Каждый случай рассматривается консулом индивидуально», - пояснили в дипломатическом ведомстве.