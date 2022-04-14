Райкин рассказал о дальнейшей судьбе ВШСИ

"Я к этому просто готов был, понимал, что к этому идет. Меня уволили, потому что упразднили должность художественного руководителя. Потому что ректор Анатолий Евсеевич Полянкин в уставе, который он, не согласовав ни с кем, весь замкнул на себе, он не дал ни художественному руководителю, ни всем педагогам никаких прав. <…> Этой ситуацией занимаются юристы", - подчеркнул актер.