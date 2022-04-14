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26 минут назад

Райкин выразил желание сделать ВШСИ государственным вузом

ТАСС

Актер Константин Райкин выразил желание передать Высшую школу сценических искусств (ВШСИ), где ранее была упразднена его должность художественного руководителя, в государственное ведение.

Райкин рассказал о дальнейшей судьбе ВШСИ
Фото: ТАССТАСС

"В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И, если мне повезет в этой ситуации эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза. И стать государственным вузом", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-Культура".

"Я к этому просто готов был, понимал, что к этому идет. Меня уволили, потому что упразднили должность художественного руководителя. Потому что ректор Анатолий Евсеевич Полянкин в уставе, который он, не согласовав ни с кем, весь замкнул на себе, он не дал ни художественному руководителю, ни всем педагогам никаких прав. <…> Этой ситуацией занимаются юристы", - подчеркнул актер.

"Надеюсь на лучшее", - добавил Райкин, отметив, что дальше будет продолжать преподавательскую деятельность.

"Мне позвонила министр культуры [РФ Ольга Любимова] и выразила какое-то сочувствие и озабоченность по этому поводу. Но мы подконтрольны Министерству образования", - рассказал он.

Райкин уточнил, что Министерство науки и высшего образования РФ еще не выразило свои соболезнования по поводу сложившейся ситуации.

Актер указал, что ректор ВШСИ Анатолий Полянкин преследует "совершенно четкие материальные цели, эгоистические крайне", и в случае увольнения Райкина здание вуза перестанет быть "театральным".

Увольнение Райкина

Во вторник художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале театра, подтвердил, что должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств была упразднена ректором вуза, а сам он находится в процессе увольнения. Райкин был художественным руководителем с момента основания школы, и ранее учреждение называлось его именем.

Общество,Анатолий Полянкин,Ольга Любимова,Константин Райкин,Минобрнауки России,
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