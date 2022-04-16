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14 минут назад

Раскрыты подробности дела против уволившего Райкина ректора

Lenta.ruиещё 8

Раскрыты подробности дела против уволившего Константина Райкина ректора Высшей школы сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральной школой Константина Райкина. Об этом сообщает ТАСС.

Раскрыты подробности дела против уволившего Райкина ректора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Адвокатском бюро ЕМПП», представляющем интересы уволенного с поста худрука артиста, рассказали, что дело на ректора Анатолия Полянкина завели в декабре 2021 года. В настоящее время он находится под домашним арестом. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

15 апреля стало известно, что ректора допросили после увольнения Райкина. Жена Полянкина связала происходящее с возникшим из-за увольнения конфликтом. По ее словам, мужа отправили «без лекарств и еды на Петровку».

Уволившего Райкина ректора отправили под домашний арест

«Ломать. Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства», — заявила она.

Об увольнении Константина Райкина стало известно 12 апреля. Данное решение принял Полянкин.

Бывший худрук ВШСИ подтвердил свое увольнение.

«Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин.

Он пояснил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.

Общество,Громкие уголовные дела ,Анатолий Полянкин,Константин Райкин,
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