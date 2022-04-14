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1 час назад

Россиянам расскажут о мордовской мифологии и обрядах

Lenta.ru

В Республиканском краеведческом музее имени Воронина в Саранске посетителям расскажут о мордовской мифологии и обрядах. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

Россиян познакомят с культурой Мордовии
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что специальные лекции для взрослых и детей пройдут в музее в рамках программы «Золотая россыпь народного фольклора», приуроченной к празднованию Всероссийского Дня эрзянского и мокшанского языков, который отмечается 16 апреля.

Помимо экскурса в мифологию, для посетителей подготовят программу, рассказывающую в игровой форме о национальных традициях и обрядах эрзян и мокшан. Также гости смогут познакомиться со звучанием и значением некоторых слов языков этих народов.

Кроме того, сотрудники музея подготовят театрализованную постановку, посвященную особенностям мордовского гостеприимства.

В марте в Рузаевском районе Мордовии в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России стартовал марафон «Живая традиция». В рамках него до декабря этого года во всех поселениях района будут проходить передвижные выставки работ местных художников и мастеров.

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