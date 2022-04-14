Россиян познакомят с культурой Мордовии

В Республиканском краеведческом музее имени Воронина в Саранске посетителям расскажут о мордовской мифологии и обрядах. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

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Отмечается, что специальные лекции для взрослых и детей пройдут в музее в рамках программы «Золотая россыпь народного фольклора», приуроченной к празднованию Всероссийского Дня эрзянского и мокшанского языков, который отмечается 16 апреля.

Помимо экскурса в мифологию, для посетителей подготовят программу, рассказывающую в игровой форме о национальных традициях и обрядах эрзян и мокшан. Также гости смогут познакомиться со звучанием и значением некоторых слов языков этих народов.

Кроме того, сотрудники музея подготовят театрализованную постановку, посвященную особенностям мордовского гостеприимства.