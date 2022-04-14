Умерла артистка цирка Валентина Суркова

Умерла советская, российская артистка цирка, актриса Валентина Суркова. Об этом сообщается на сайте «Росгосцирка».
Валентины Ивановны не стало еще 11 апреля. В июне Заслуженной артистке России должно было исполниться 90 лет.
«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны. Светлая память о выдающейся артистке и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и всех сотрудников Российской государственной цирковой компании», - говорится в сообщении.
Валентина Суркова родилась 19 июня 1932 года. В 1954 году окончила ГУЦИ. Выступала с номером «Воздушная гимнастка на трапеции». Работала на большой высоте без страховки в быстром темпе. В 60-е годы стала выступать на канате с номером «Саламандра». Оставила манеж в 1980 году.
В 1957 году впервые снялась в фильме «Борец и клоун». Также на ее счету картины «Косолапый друг», «Парад-алле», «Представление начинается!», «Огни цирка».