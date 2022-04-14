Строительство первых объектов в "Артеке" завершится уже в этом году

Руководство публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", которая курирует строительство объектов в Международном детском центре "Артек", рассчитывает завершить 20 объектов, которые были переданы ей недостроенными, к 2024 году, первые из них - уже в этом году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Карен Оганесян.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее "Артек" вошел в перечень 156 социальных объектов, строительство которых осуществляет публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Всего Единый заказчик контролирует проведение строительных работ по 33 объектам "Артека".

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"Нам перешло 20 объектов в разной стадии готовности - от совсем стартовой до практически законченной, и еще ряд объектов - на стадии проектной документации. <...> Четыре объекта подошли к завершению, за ближайший квартал планируем получить заключения соответствия, ввести в эксплуатацию. У нас задача в ближайшие два года - 20 объектов Артека, которые в той или иной стадии готовности, завершить", - сказал Оганесян.

Он уточнил, что параллельно будет начата работа над объектами, которые находятся на стадии проекта. Многие из них потребовали доработки документации.

"Эти проекты не учитывали все изменения стоимости, которые сложились в 2020 году, в 2021 году. И мы были вынуждены <...> провести анализ проектной документации, определить проблемы, которые есть с этой проектной документацией, чтобы не сделать шаг вперед - два назад, а чтобы, начав стройку, логически закончить", - пояснил Оганесян.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью.