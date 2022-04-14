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56 минут назад

Не хватать лишнее. Россиянам рассказали, какие продукты имеет смысл покупать впрок

Секрет Фирмы

В России уже давно не было дефицита продуктов питания, но при этом россияне продолжают ими запасаться. По данным ВЦИОМа, еду покупали впрок 85% жителей страны. Как отметили социологи, сейчас люди делают запасы не столько из-за опасения нехватки продуктов, сколько из-за ожидания роста цен. Опрошенные «Секретом фирмы» специалисты рассказали, какие товары имеет смысл покупать на будущее и как грамотно это делать.

Россиянам рассказали, какие продукты имеет смысл покупать впрок
Фото: ТАССТАСС

Согласно опросу ВЦИОМа, у 61% россиян в 2022 году было столько же запасов продуктов, сколько и в 2021-м. У 8% опрошенных их стало больше, а у 16% — меньше. Лишь 13% жителей России вообще ничего на будущее не покупали.

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На неделе с 4 по 10 апреля на закупку впрок товаров первой необходимости у россиян ушло 12% доходов, свидетельствуют данные исследования компании «Ромир», предоставленные «Секрету». По 9% из своего бюджета граждане потратили на одежду и путешествия, ещё 7% — на покупку крупной бытовой техники.

По словам главного экономиста TeleTrade Марка Гойхмана, с точки зрения потребителя, запасаться продуктами питания в нынешних условиях — правильное житейское поведение.

«Те, кто в марте запасались самым необходимым, уже не прогадали. Более того, они выиграли у крупных инвесторов по доходности вложений. За март 2022 года финансовые инструменты, включая валюты, не подорожали и не принесли владельцам доходов. Зато общий рост потребительских цен за месяц по отношению к марту 2021 года составил 16,7%», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что люди, покупающие впрок сахар, макароны, крупы и т. п., ничем не рискуют: даже если экономическое положение стабилизируется, эти товары у владельцев не пропадут. С другой стороны, подчеркнул Гойхман, не стоит покупать больше того объёма, который можно будет использовать, не нарушая сроки годности продуктов.

«Также важно не хватать лишнее — то, что не предполагали покупать в течение года», — добавил он.

Руководитель клиентской группы холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина указала, что сейчас об исчезновении с рынка каких-либо категорий продуктов речи не идёт. Наблюдается лишь уход некоторых зарубежных брендов, которые можно заменить.

«Поэтому скорее рациональной можно назвать закупку бытовой химии и косметики конкретных брендов, которые могут уйти с рынка», — отметила она.

Сидорина подчеркнула, что закупка продовольственных товаров впрок не может быть правильной в плане поддержания нормального пищевого баланса. Чтобы нормально питаться, людям всё равно придётся покупать скоропортящиеся товары, а их приобретать на будущее бессмысленно, добавила эксперт.

Общество,Марк Гойхман,ВЦИОМ,
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