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18 минут назад

Мишустин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

RT на русскомиещё 1

В России улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией, но заболевшие всё ещё есть, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась
Фото: ТАССТАСС

«Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек», — цитирует его РИА Новости.

За минувшие сутки в России госпитализирован 3131 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 3297 пациентов с COVID-19.

С 18 апреля в стране начнутся клинические испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.

Общество,Михаил Мишустин,
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