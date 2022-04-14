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37 минут назад

В России выявили 11 348 случаев коронавируса

Lenta.ru

В России за сутки выявили 11 348 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 041 927. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 14 апреля.

В России выявили 11 348 случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее число выявленных случаев составило 11 754.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3131. За этот же период 21 853 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 321 116.

За сутки умерли 254 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 372 766 человек.

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