В России выявили 11 348 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 11 348 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 041 927. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 14 апреля.

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Днем ранее число выявленных случаев составило 11 754.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3131. За этот же период 21 853 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 321 116.