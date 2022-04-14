В Кисловодске построят 13 новых санаториев и гостиниц

Инвесторы реализуют к 2024 году в Кисловодске (Ставропольский край) проекты по строительству 13 новых санаториев и гостиниц на 2 тыс. койко-мест. Это даст городу дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест, сообщил ТАСС в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

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"На территории Кисловодска реализуется 13 инвестиционных проектов по строительству новых санаториев, пансионатов и гостиниц. Они будут построены к 2024 году", - сказал Моисеев.

По его словам, реализация этих проектов позволит не только увеличить коечную емкость города и скажется на увеличении туристического потока, но и повлияет на благосостояние местных жителей.

"Введение новых санаториев и гостиниц даст городу свыше 2 тыс. койко-мест, а рабочие места смогут получить 2,5 тыс. кисловодчан. Также современные здравницы будут использовать новейшее оборудование и технологии, выводить наш сервис на новый уровень. Это отлично скажется на имидже нашего города, улучшит и без того благоприятный инвестиционный климат нашего города", - сказал глава Кисловодска.