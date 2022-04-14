Названы продукты, которые россияне стали покупать больше

В торговых сетях существенно выросли продажи спиртных напитков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные исследовательской компании. Кроме того, россияне начали покупать больше лапши быстрого приготовления.

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По данным аналитиков, в марте в крупнейших торговых сетях отмечен существенный рост спроса на спиртное. По сравнению с мартом прошлого года на 60 процентов выросли продажи джина, на 9-15 процентов — пива, на 10-13 процентов — водки.

Проведенный исследователями аудит сетей показал, что в них снизился спрос на те продукты, которыми можно запасаться впрок: на крупы, сахар, макароны, чай, мясные консервы. При этом с 28 марта по 3 апреля на 17 процентов выросли продажи лапши быстрого приготовления.