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1 час назад

Россияне начали покупать больше спиртного и лапши

Мослента

В торговых сетях существенно выросли продажи спиртных напитков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные исследовательской компании. Кроме того, россияне начали покупать больше лапши быстрого приготовления.

Названы продукты, которые россияне стали покупать больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, в марте в крупнейших торговых сетях отмечен существенный рост спроса на спиртное. По сравнению с мартом прошлого года на 60 процентов выросли продажи джина, на 9-15 процентов — пива, на 10-13 процентов — водки.

Проведенный исследователями аудит сетей показал, что в них снизился спрос на те продукты, которыми можно запасаться впрок: на крупы, сахар, макароны, чай, мясные консервы. При этом с 28 марта по 3 апреля на 17 процентов выросли продажи лапши быстрого приготовления.

Ранее рестораторы объяснили нехватку иностранного алкоголя в России ростом цен, введенными ограничениями и логистическими проблемами.

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