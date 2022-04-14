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1 час назад

Россияне закупились лекарствами на рекордную сумму

Секрет Фирмыиещё 2

Россияне в марте 2022 года купили лекарств на рекордные 134 млрд рублей против 51 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак». Спрос на подобный товар вырос на 160%, то есть более чем в 2,5 раза, а объём продаж в натуральном выражении достиг 427 млн упаковок против 215 млн в 2021 году, рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — разработчике системы маркировки.

В марте россияне закупили лекарств на рекордную сумму
Фото: PixabayPixabay

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, больше всего увеличился спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». В марте его покупали в три раза чаще, чем в том же месяце в 2021 году. Всего аптеки продали 8,8 млн упаковок.

Среди лидеров продаж также оказались активированный уголь (3,9 млн упаковок) и пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 млн упаковок). Самым популярным лекарством в номинальном выражении стали назальные капли «Ксилометазолин» — продано 18 млн упаковок.

Юсупов рассказал, что, несмотря на повышенный спрос, дефицита нет, а в стране «сформирован запас важных лекарств». Специалист заметил, что покупатели стали активно проверять лекарства на подлинность — более 6 млн человек установили себе на смартфоны разработанное ЦРПТ мобильное приложение, которое позволяет по QR-коду определить легальность происхождения лекарств и других покупок.

Ранее «Секрет» писал, что в России достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. Дефицита жизненно важных препаратов также нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, для льготников запасов лекарств хватит на 8–12 месяцев

Общество,Михаил Мурашко,
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