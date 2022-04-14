Россияне стали чаще покупать отечественную бытовую технику

Россияне стали чаще приобретать бытовую технику, произведенную в России. Такое изменение спроса заметили российские ретейлеры, которые поделились данными за март с РБК. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.
Речь идет не только о российском производителе, но и белорусском. Так, некоторые торговые сети в марте зафиксировали рост спроса на 50-70 процентов на данную категорию товаров в сравнении с тем де периодом 2021 года.
Как отметили участники рынка, самым главным преимуществом российских и белорусских брендов является то, что в РФ широко представлен ассортимент. К тому же, и более разумная цена благоприятно влияет на спрос.
Среди причин роста спроса на отечественную технику ретейлеры называют и другие факторы: ожидание санкций, в том числе закрытия границ для грузоперевозок, боязнь резкого обесценивания рубля.
По ожиданиям специалистов, в скором времени на рынке может произойти серьезная перестройка. Дело в том, что некоторые категории товаров не производятся в России или Белоруссии. К примеру, встраиваемая техника, производство которой, к слову, могло бы быть налажено в будущем, отметили специалисты.