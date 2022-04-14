В Воронеже установят скульптуру бабушки с красным флагом в руках

В начале апреля в интернете появилось видео, где украинский военнослужащий подошел к дому, из которого вышла бабушка с красным флагом, надеясь встретить военных России. Боец ВСУ передал женщине пакет с продуктами, но взял у нее знамя, бросил на землю и наступил. Бабушка отказалась брать продукты:

"За тот флаг, за который мои родители погибали, а вы наступили", - сказала она украинцу.

"Все мои подписчики, наверное, знают про украинскую бабушку с красным флагом, которая достойно и мужественно повела себя с местными националистами. Так вот, эта история получила хорошее продолжение в Воронеже <...> талантливый скульптор Александр Ивченко со своим товарищем увековечивает бабушку в деревянной скульптуре <...> Просьба Александра к властям одна - помочь показать свою работу воронежцам, сделать к ней всеобщий доступ в День Победы <...> А после праздника знаковая скульптура обязательно останется в Воронеже - городе воинской славы", - написал Гусев.

Как сказал ТАСС воронежский скульптор и резчик по дереву Ивченко, предстоит еще работа в течение двух-трех недель. "Фигура бабушки будет высотой около 160 см, она планируется на метровом постаменте. В руках у бабушки знамя Победы, а сзади - еще около 3 м сварная силуэтная конструкция "Родина-мать". В сборе с постаментом работа будет высотой от 3,5 до 4 м", - сказал он.