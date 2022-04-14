Проект украинского города на средства Эрдогана оказался фикцией

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал фикцией план строительства жилья для крымских татар в Херсонской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Умеров заявил, что с 2015 года лидеры «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ленур Ислямов активно рассказывали о планах Турции построить под Херсоном город, в котором будут жить переселившиеся из Крыма крымские татары. Для них обещали построить сотни квартир и частных домов и бесплатно распределить.

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«Прошло 7 лет, а города нет, те кто выехал с Родины живут на съёмном жилье, общежитиях», - написал Умеров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что Турция действительно выделила деньги на этот проект, а «гарантом их освоения выступил названный сын Джемилева, главный держатель активов вождя, Рустем Умеров», ставший позже депутатом Рады и переговорщиком от украинской делегации.

«Президент Турции выделяет несколько десятков миллионов долларов для решения бытовых проблем крымских татар на Украине. Что же делают трусы и воришки из Меджлиса? Они решают начать с себя и обустроить сначала личный комфорт», - заявил Умеров.

По его словам, они купили офис площадью 400 «квадратов» и десять квартир «не меньше» 250 квадратных метров в одном из элитных жилищных комплексов Киева - PecherSky. По данным Умерова, стоимость жилья в переводе на рубли там начинается от 350 тысяч за квадратный метр.

Он заявил, что в итоге квартиры были оформлены на десятерых членов организации.

«Так в очередной раз, миллионы долларов выделенные для народа послужили сытой жизни и личному комфорту трусам и беглецам. После начала спецоперации бандиты из Меджлиса разбежались кто куда и им было не до своих элитных квартир», - заключил он.

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что строительство квартир для крымских татар в Херсонской области начнется в 2021 году. По его словам, проект предусматривал строительство 200 квартир в Таврическом микрорайоне.