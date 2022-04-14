В Одессе решили избавиться от напоминания о российских городах-побратимах

В Одессе с памятного указателя городов-побратимов и городов-партнеров снимут таблички с названиями российских населенных пунктов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, его слова приводит ТАСС.

Градоначальник рассказал о намерении местных властей избавиться от напоминания о российских городах-побратимах и уточнил, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании одесского исполкома.

«В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог», — заявил Труханов.