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3 часа назад

В Томске запустили пилотный проект по оплате проезда картой "Тройка"

ТАССиещё 3

Пилотный проект по оплате проезда единой транспортной картой внедрили в Томске на двух автобусных маршрутах, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Пилотный проект «Тройка» начал работать в Томской области
Фото: ТАССТАСС

Внедрить ее власти города планировали еще в 2020 году, однако этот процесс постоянно откладывался. Причины задержки официально не озвучивались.

"В Томской области компания "СберТройка" запустила тестирование единой билетной системы на базе карты "Тройка" на двух автобусных маршрутах: городском № 5 (Академгородок ст. Товарная) и пригородном № 150 (Томск пос. Кисловка)", - отмечается в сообщении.

Томичи смогут воспользоваться картой не только у себя, но и в городах, где уже внедрена данная единая билетная система. Всего она запущена в 19 российских городах и регионах: Тульской, Московской, Ульяновской, Ростовской, Томской и Ленинградской областях, Комсомольске-на-Амуре, Новом Уренгое, Пермском крае, Ингушетии, Воронеже, Орле, Костроме, Ижевске, Республиках Карелия и Кабардино-Балкария, Новосибирске, Иркутске и Москве (межмуниципальные и речные перевозки).

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