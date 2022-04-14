Пилотный проект «Тройка» начал работать в Томской области

Внедрить ее власти города планировали еще в 2020 году, однако этот процесс постоянно откладывался. Причины задержки официально не озвучивались.

"В Томской области компания "СберТройка" запустила тестирование единой билетной системы на базе карты "Тройка" на двух автобусных маршрутах: городском № 5 (Академгородок ст. Товарная) и пригородном № 150 (Томск пос. Кисловка)", - отмечается в сообщении.

Томичи смогут воспользоваться картой не только у себя, но и в городах, где уже внедрена данная единая билетная система. Всего она запущена в 19 российских городах и регионах: Тульской, Московской, Ульяновской, Ростовской, Томской и Ленинградской областях, Комсомольске-на-Амуре, Новом Уренгое, Пермском крае, Ингушетии, Воронеже, Орле, Костроме, Ижевске, Республиках Карелия и Кабардино-Балкария, Новосибирске, Иркутске и Москве (межмуниципальные и речные перевозки).