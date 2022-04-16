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1 час назад

Украинцы лидируют в списке получателей гражданства России

BFM.RUиещё 3

Российское гражданство остается наиболее привлекательным для выходцев из стран бывшего СССР. Из 141,5 тыс. иностранных граждан, получивших российские паспорта в первом квартале этого года, 97,2% — выходцы из бывших союзных республик. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Украинцы лидируют в списке получателей гражданства России
Фото: ТАССТАСС

Чаще всех гражданство России получают граждане Украины (39,6%). На втором месте — выходцы из Таджикистана (23,9%). На граждан Казахстана и Армении приходится по восемь процентов запросов. Далее — Узбекистан (4,7%), Азербайджан (4,5%) и Киргизия (3,6%). Реже всего российское гражданство запрашивают белорусы и молдаване — по три процента.

В МВД отмечают, что в первом квартале этого года в гражданство России было принято на 12% меньше иностранцев, чем в прошлом году. В ведомстве связывают это с «сезонным фактором».

Общество,МВД России,
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