Россияне перестали скупать гречку и переключились на джин

С середины марта 2022 года в крупнейших торговых сетях заметно выросли продажи алкоголя. Среди самых популярных покупок в этой категории: джин, водка и пиво. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.

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Пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, завершившиеся 13 и 20 марта. За эти две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи пива выросли на 9–15%, водки — на 10–13%. На последующей неделе, закончившейся 3 апреля, темпы роста продаж алкоголя снизились, но все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52% больше, чем в такой же период 2021 года, водки — почти на 9%, пива — на 8%.

Снизился ажиотаж вокруг продуктов первой необходимости. Речь идет о сахаре (снижение на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года), мясных консервах и масле (9%), кофе (8%), макаронах (4%), рисе (3%). Спрос на гречку также снизился на 0,1%. Высокий уровень продаж был зафиксирован только для лапши быстрого приготовления (на 17% больше, чем годом ранее). В правительстве заявляют, что дефицита основных продуктов в России не будет — большинство социально значимых товаров и средств личной гигиены производится в стране, также остановлен экспорт. Запасов хватает. Однако во многих магазинах сейчас не найти гречки, сахара, прокладок — спрос на них ажиотажный.