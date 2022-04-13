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1 час назад

В ЛДПР предложили присвоить ИСАА МГУ имя Жириновского

Москва24иещё 2

Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Борис Чернышов рассказал, что в партии рассматривают несколько вариантов увековечивания памяти Владимира Жириновского.

В ЛДПР предложили присвоить ИСАА МГУ имя Жириновского
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкинапортал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"Есть ряд учебных заведений, которые связаны с Владимиром Вольфовичем, – это Институт стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ, выпускником которого он является", – сказал Чернышов на YouTube-канале "Антонимы с Антоном Красовским", предложив присвоить институту имя политика.

Также, по его словам, рассматривается возможность присвоения имени Жириновского стипендиальным программам. Чернышов отметил, что бывший лидер ЛДПР всегда поддерживал студентов и ряд направлений по бесплатному обучению в Институте мировых цивилизаций.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого в Доме союзов прошла церемония прощания. Проводить лидера либерал-демократов в последний путь приехал Владимир Путин. Затем с воинскими почестями под оружейные залпы Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

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