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45 минут назад

В Госдуме осудили покупающих сыр и колбасу в нарезке россиян

Lenta.ru

Россиянам стоит прекратить покупать заранее нарезанный сыр, так как они «не безрукие» и могут резать его самостоятельно. С такими рассуждениями выступил депутат Госдумы Сергей Лисовский, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме осудили покупающих сыр и колбасу в нарезке россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий осудил покупателей за пристрастие к готовой нарезке и отметил, что в России производится слишком много ненужной и дорогой упаковки. Кроме того, Лисовский предположил, что даже обернутые в пленку продукты все равно портятся, как, например, колбаса.

Также депутат усомнился в необходимости поставлять напитки с трубочками, так как они не спасут от грязи и инфекций.

«Зачем эта трубочка? А мы всех напрягаем, чтоб она была. У нас очень большие затраты на упаковку, которая не нужна», — заявил Лисовский.

Это не первый выпад депутата в сторону упаковки и ее производителей. В начале апреля он заявил, что рост цен на молочные товары частично объясняется подорожанием тары.

Ранее крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak сообщил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. В Госдуме назвали альтернативу — бидоны и молочные автоматы.

Общество,Сергей Лисовский,Госдума,
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