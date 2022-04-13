В Госдуме осудили покупающих сыр и колбасу в нарезке россиян

Россиянам стоит прекратить покупать заранее нарезанный сыр, так как они «не безрукие» и могут резать его самостоятельно. С такими рассуждениями выступил депутат Госдумы Сергей Лисовский, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

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Парламентарий осудил покупателей за пристрастие к готовой нарезке и отметил, что в России производится слишком много ненужной и дорогой упаковки. Кроме того, Лисовский предположил, что даже обернутые в пленку продукты все равно портятся, как, например, колбаса.

Также депутат усомнился в необходимости поставлять напитки с трубочками, так как они не спасут от грязи и инфекций.

«Зачем эта трубочка? А мы всех напрягаем, чтоб она была. У нас очень большие затраты на упаковку, которая не нужна», — заявил Лисовский.

Это не первый выпад депутата в сторону упаковки и ее производителей. В начале апреля он заявил, что рост цен на молочные товары частично объясняется подорожанием тары.