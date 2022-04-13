36% россиян превышают запланированные расходы на ремонт

Медиахолдинг Rambler&Co и сервис по безопасному заказу услуг СберУслуги провели опрос среди 6 100 человек по всей России и выяснили, что 81% респондентов сталкивались с различными проблемами при ремонте, а 5% россиян его никогда не делали. Кроме того, согласно исследованию, 16% верят в приметы, связанные с ремонтом.

Фото: ТАСС ТАСС

Опыт

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В рамках исследования выяснилось, что почти половина опрошенных (47%) делали ремонт самостоятельно, 28% — совместно со специалистами, каждый пятый (20%) полностью доверял объем работ подрядчикам. Только 5% никогда в жизни не делали ремонта.

При этом 81% россиян сталкивались в процессе с различными проблемами. Так, у 36% респондентов расходы на ремонт превышали планируемые траты, 20% не могли найти все необходимые материалы, 18% были недовольны низким качеством работы подрядчиков, 12% отметили, что не уложились в сроки. Еще 9% респондентов заявили, что используемые материалы оказались некачественными и 5% несколько раз меняли рабочие бригады.

Марина Александровская, операционный директор сервиса СберУслуги, прокомментировала результаты исследования: «Результаты исследования подтверждают наши наблюдения: большая часть россиян предпочитают делать ремонт вместе с опытными специалистами и подрядчиками. Кроме того, за последние пару лет наблюдается новый тренд на безопасность. Люди хотят оформлять сделки официально и безопасно, и именно это мы заложили в основу нашего продукта. На рынке ремонта также заметен тренд на “коробочные решения”, когда подрядчик делает ремонт под ключ, а цена услуги известна заранее»

Причины ремонта

Большинство россиян (51%) главной причиной ремонта назвали желание обновить квартиру и избавиться от устаревшего интерьера. Почти каждый четвертый (24%) столкнулся с технической необходимостью, включая проблемы с сантехникой или электрикой. 13% опрошенных купили квартиру в новостройке без отделки, ещё 12% приобрели новое жилье с готовым ремонтом, который хотели переделать на свой вкус.

Приметы