Реалити-шоу о двухлетнем мальчике, который сам ходит в магазин, возмутило соцсети

Японское реалити-шоу о двухлетнем мальчике, который самостоятельно ходит в магазин, возмутило соцсети, пишет The Sun.

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Люди ругают мать, не видящую в этом ничего плохого. Двухлетний мальчик по имени Хироки самостоятельно ходит за покупками в супермаркет в километре от дома. Там он берет продукты, которые нужны его матери для готовки.

По словам самой женщины, она не видит в этом ничего плохого. Придя в магазин, у Хироки начинаются трудности. Сначала он не может без помощи взрослых взять корзину, а потом просит других покупателей достать ему товары с верхних полок, после чего идет к кассе и расплачивается наличными.

Кроме того, ребенок самостоятельно несет пакеты до дома. Дорога в одну сторону занимает у мальчика около получаса. Сам ребенок не жалуется, но зрители обвиняют мать в жестоком обращении с детьми. С ними согласна детский психолог Элисон Макклимот.

"Я категорически не согласна с этой идеей", - прокомментировала она.