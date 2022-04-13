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1 час назад

В России обновят перечень медицинских услуг

Елена Прошина

В России планируют обновить официальный перечень медицинских услуг, доступных пациентам поликлиник и больниц. Об этом пишут «Известия».

В России обновят перечень медицинских услуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам гендиректора ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава Виталия Омельяновского, на основе номенклатуры медицинских услуг разрабатываются стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, рассчитывается стоимость медицинских услуг, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Это один из ключевых, системообразующих документов в здравоохранении. Его обновление обусловлено тем, что за прошедшие 5 лет в РФ появилось большое количество новых медуслуг. Новый перечень будет более детализирован. Например, в новой номенклатуре появится дистанционная консультация консилиума врачей. Также уточнен перечень медуслуг для пациентов, которым выполняют операцию на сердце или удаляют онкологическую опухоль.

Таким образом, нововведения позволят гибче подходить к тарификации и финансированию тех или иных услуг и в цифровизации российской медицины.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует создать систему интернет-бронирования в сфере медтуризма по аналогии с западными платформами. В ведомстве считают, что такая мера облегчит пациентам выбор клиник.

Общество,Минздрав РФ,
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