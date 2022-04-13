Собчак начала продавать курсы по исполнению желаний за 600 тысяч рублей

Знаменитость, высмеивавшая инфоцыган в целом цикле передач, сама решила нажиться на доверчивых гражданах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Буквально несколько дней назад Ксения Собчак сообщила, что летит в Израиль, но не на ПМЖ, как думали фолловеры. По словам звезды, это необходимость из-за трудностей с авиасообщением. На самом деле ее конечный пункт назначения – это Латвия, где журналистку ждет очередной гость программы.

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Слова звезды разошлись с делом. Израильские паблики опубликовали целую серию видео, по которым стало очевидно, что Ксения прекрасно себя чувствует на земле обетованной и лететь дальше в ближайшее время не собирается.

В очередной раз уличив Собчак в обмане, пользователи сети обнаружили еще один интересный факт о ее деятельности. Ксения Анатольевна из журналистов подалась в инфоцыгане.

В декабре 2021 года она выпустила на YouTube-канале первое видео из цикла, посвященного инфоцыганам и способам, которыми они обманывают доверчивых пользователей сети. Позже звезда заявила, что она тоже может обучать, но в отличие от них готова предложить действительно качественный продукт.

Когда журналистку стали критиковать не только зрители, но и бывшие друзья, например Сергей Шнуров, Собчак отреагировала на это очень резко. Она пообещала, что ее продукты будут бесплатными для большинства. Заплатят только те, кто пожелает прийти на встречу лично.

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На днях она опубликовала видео, но поклонники расстроились, так как все это оказалось типичным прогревом. Ксения начала продавать авторский курс по исполнению всех желаний и правильной коммуникации. Сказав несколько банальных и до этого уже десятки раз прозвучавших у других инфоцыган фраз, звезда предложила желающим купить ее курс.

Цена его варьирует от 12 000 до 600 000 рублей.

Купившие самый дорогой курс смогут лично пообщаться с Собчак. Также она пообещала написать им рекомендательные письма. Правда, что с ними потом делать и имеют ли они какой-то вес, Собчак не пояснила.