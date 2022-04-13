Папа Римский Франциск процитировал Достоевского в рассуждениях о настоящем мире

"Ловушка та же, - сказал Франциск, напомнив притчу, - соблазн фальшивого мира, опирающегося на власть, который ведет к ненависти и предательству Бога". "Мир, который Иисус нам дает на Пасху, это не следствие стратегий, которые осуществляются путем применения силы, завоеваний и разных форм давления. Такой мир - это только перерыв между войнами", - продолжил понтифик. Он также назвал мир даром. "Инквизитор хочет, чтобы Иисус "сказал что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное, но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста", - процитировал Франциск.