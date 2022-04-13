Папа Римский Франциск процитировал Достоевского в рассуждениях о настоящем мире

Папа Римский Франциск вновь процитировал "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского - писателя, которого называет своим любимым. Понтифик, говоря в ходе традиционной коллективной аудиенции в среду о настоящем "мире Господнем", вспомнил притчу о Великом инквизиторе, к которой обращался уже не раз.
"Ловушка та же, - сказал Франциск, напомнив притчу, - соблазн фальшивого мира, опирающегося на власть, который ведет к ненависти и предательству Бога". "Мир, который Иисус нам дает на Пасху, это не следствие стратегий, которые осуществляются путем применения силы, завоеваний и разных форм давления. Такой мир - это только перерыв между войнами", - продолжил понтифик. Он также назвал мир даром. "Инквизитор хочет, чтобы Иисус "сказал что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное, но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста", - процитировал Франциск.
Как сообщила в среду газета "Коррьере делла сера", в четверг, накануне Пасхи, которую католики отмечают 17 апреля, будет опубликован очерк Франциска "Против войны. Мужество строить мир", в котором он затрагивает болезненный конфликт на Украине, а также напоминает о "множестве войн, идущих в мире".
Ранее глава Римско-католической церкви призвал к "пасхальному перемирию" на Украине. Во время одного из стояний папского Крестного хода вечером Страстной пятницы крест должны нести вместе украинская и русская женщины, что уже вызвало протесты со стороны украинских властей. Как пояснил директор журнала "Католическая цивилизация" падре Антонио Спадаро, "Папа Франциск - пастырь, не политик, он действует в соответствии в евангельским духом". Он напомнил, что ранее Франциск совершил торжественный ритуал посвящения России и Украины непорочному сердцу пресвятой Богородицы.
В официальном Twitter понтифика накануне появилась следующая запись:
"Если мы хотим проверить свою причастность Христу, посмотрим на то, как мы ведем себя с теми, кто нас ранил. Господь просит отвечать, как он отвечает нам. Он нас не делит на хороших и плохих, на друзей и врагов. Для него все мы излюбленные сыны".