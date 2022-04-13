Доставщик пиццы украл кота из чужого дома

В США семья обвинила доставщика пиццы в краже кота, пишет издание Complex. Камеры наблюдения показали, как курьер гонялся за животным, а потом ушел с ним в неизвестном направлении.

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Ребекка Белфорте из Калифорнии рассказала, что они с мужем решили заказать пиццу. Приехавший курьер передал им заказ и показался весьма вежливым человеком. После ужина супруги заметили, что их кот исчез, поэтому начали его поиски.

"Обычно он тоже просит пиццу и находится рядом с нами, но мы заметили, что его нет", - рассказала Ребекка Питомец, по словам семьи, исчез бесследно.

Лишь на следующий день паре пришла в голову мысль проверить запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как курьер, доставивший пиццу, начал гоняться за котом, схватил его и ушел вместе с ним.

"У него в руках был наш кот, он шел с ним к своей машине", - жалуется американка.

Ребекка позвонила в пиццерию, сообщила о случившимся. Руководство заведения оперативно связалось с курьером, который и сообщил, что оставил кота примерно в 12 минутах езды от дома Белфорте. Зачем он это сделал - не объяснил. После случившегося супруги написали заявление в полицию и организовали поиски питомца, прося помощи у людей.