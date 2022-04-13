В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
25 минут назад

Доставщик пиццы украл кота из чужого дома

Газета.Ru

В США семья обвинила доставщика пиццы в краже кота, пишет издание Complex. Камеры наблюдения показали, как курьер гонялся за животным, а потом ушел с ним в неизвестном направлении.

Доставщик пиццы украл кота из чужого дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ребекка Белфорте из Калифорнии рассказала, что они с мужем решили заказать пиццу. Приехавший курьер передал им заказ и показался весьма вежливым человеком. После ужина супруги заметили, что их кот исчез, поэтому начали его поиски.

"Обычно он тоже просит пиццу и находится рядом с нами, но мы заметили, что его нет", - рассказала Ребекка Питомец, по словам семьи, исчез бесследно.

Лишь на следующий день паре пришла в голову мысль проверить запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как курьер, доставивший пиццу, начал гоняться за котом, схватил его и ушел вместе с ним.

"У него в руках был наш кот, он шел с ним к своей машине", - жалуется американка.

Ребекка позвонила в пиццерию, сообщила о случившимся. Руководство заведения оперативно связалось с курьером, который и сообщил, что оставил кота примерно в 12 минутах езды от дома Белфорте. Зачем он это сделал - не объяснил. После случившегося супруги написали заявление в полицию и организовали поиски питомца, прося помощи у людей.

"Он самый дружелюбный кот в мире", - добавила Ребекка. Ранее другая хозяйка нашла своего кота спустя восемь лет после его пропажи.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители