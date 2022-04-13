Домашний питомец помешал журналисту в прямом эфире. Инцидент произошел во время репортажа замредактора телеканала Sky News Сэма Коутса (Sam Coates) для программы «Час новостей с Марком Остином». Фрагмент видео разметил на своей странице в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан (Scott Bryan).

В эфире передачи обсуждалась тема нарушения правил локдауна премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его супругой. Коутс рассказывал ведущему о назначенном жене Джонсона штрафе, и в этом момент в кадре появился кот. Журналисту пришлось отодвинуть своего четвероногого любимца в сторону и удерживать его на вытянутой руке.