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45 минут назад

Российский хирург раскрыл секрет пресса мировых звезд

Lenta.ru

Российский хирург Георгий Чемянов раскрыл секрет пресса мировых знаменитостей. Комментарий специалиста приводит «Газета.Ru».

Российский хирург раскрыл секрет пресса мировых звезд
Фото: depositphotosdepositphotos

По словам врача, большинство бразильских, американских и европейских звезд приобретают плоский живот не с помощью интенсивных тренировок, а вследствие пластических операций. Эксперт считает, что многие именитые личности прибегают к аналогу липосакции липоскульптурированию — удалению излишков жировой ткани и моделированию мышечного рельефа с помощью инъекций жировых клеток пациента в соответствующие места на теле.

Однако хирург отметил, что звездам все же приходится заниматься фитнесом, чтобы рельефный пресс не контрастировал с утратившим тонус телом. В качестве примера он привел фигуру бизнесвумен Ким Кардашьян, чья тонкая талия в сочетании с объемными бедрами и ягодицами свидетельствует об отсутствии физической нагрузки.

«Липоскульптурой мы можем поработать в какой-то отдельной зоне — подчеркнуть, к примеру, именно пресс, талию, но если человек неспортивный, то руки, предплечья, плечи, голени, бедра все равно останутся с избытком подкожно-жировой клетчатки. Поэтому залог успеха — фитнес плюс пластическая хирургия», — пояснил Чемянов.

Ранее в апреле пластический хирург Энтони Юн из США раскрыл четыре тайных признака пластических операций у человека. По словам врача, чтобы распознать подтяжку лица, следует присмотреться к ушам. Так, о данной коррекции внешности говорят шрамы рядом с козелком, которые особенно заметны, если процедуру проводил недостаточно подготовленный специалист, заявил Юн.

Общество,Ким Кардашьян,
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