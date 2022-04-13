Российский хирург раскрыл секрет пресса мировых звезд

Российский хирург Георгий Чемянов раскрыл секрет пресса мировых знаменитостей. Комментарий специалиста приводит «Газета.Ru».

Фото: depositphotos depositphotos

По словам врача, большинство бразильских, американских и европейских звезд приобретают плоский живот не с помощью интенсивных тренировок, а вследствие пластических операций. Эксперт считает, что многие именитые личности прибегают к аналогу липосакции липоскульптурированию — удалению излишков жировой ткани и моделированию мышечного рельефа с помощью инъекций жировых клеток пациента в соответствующие места на теле.

Однако хирург отметил, что звездам все же приходится заниматься фитнесом, чтобы рельефный пресс не контрастировал с утратившим тонус телом. В качестве примера он привел фигуру бизнесвумен Ким Кардашьян, чья тонкая талия в сочетании с объемными бедрами и ягодицами свидетельствует об отсутствии физической нагрузки.

«Липоскульптурой мы можем поработать в какой-то отдельной зоне — подчеркнуть, к примеру, именно пресс, талию, но если человек неспортивный, то руки, предплечья, плечи, голени, бедра все равно останутся с избытком подкожно-жировой клетчатки. Поэтому залог успеха — фитнес плюс пластическая хирургия», — пояснил Чемянов.