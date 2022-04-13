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1 час назад

«Погоня» коммунальщика за лужей в Ноябрьске попала на видео

Александр Кузьмин

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа коммунальщик с помощью погрузчика пытался справиться с огромной лужей. На курьезный случай обращает внимание телеканал «360», опубликовавший соответствующее видео в своем официальном Telegram-канале.

«Погоня за лужей. В неравный бой с талыми водами вступили коммунальщики Ноябрьска. Они пытались поймать лужу в погрузчик, преследуя жидкость по всему двору. Бой проигран…» – говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось об апрельском снегопаде в Красной поляне.

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