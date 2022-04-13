Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться на запрещенный контент в соцсетях

У Роскомнадзора работают специальная форма и мобильное приложение, с помощью которых можно сообщить о противозаконном контенте, говорится в Telegram-канале Федеральной службы.

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В российском информационном пространстве запрещено распространение детской порнографии, информации о способах изготовления и употребления наркотиков, а также информации, склоняющей детей к опасным для жизни незаконным действиям и сообщающей о способах совершения самоубийства.

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Под запретом также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, посты с явным неуважением к обществу, государству или органам власти. Помимо этого, запрещены призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, оскорбления по признакам пола, возраста, расы, национальности, религии и другим признакам, а также фейки.

В Роскомнадзоре заявили о большом количестве сообщений от пользователей, которые не знают куда пожаловаться на наличие запрещенной информации в интернете.

Обращаться с такой жалобой можно в Роскомнадзор при помощи специальной формы или мобильного приложения, подчеркнули в Федеральной службе. При поступлении обращения сотрудники определяют, какое ведомство в соответствии с законодательством принимает решение о признании контента запрещенным. К примеру, сообщения о сайте, где предположительно происходит торговля наркотиками направляется в МВД. При этом сам Роскомнадзор принимает решение только по контенту с детской порнографией.

Если профильное ведомство признает информацию запрещенной, решение об этом передается обратно в Роскомнадзор. После этого администрации сайта и провайдеру хостинга направляется требование о необходимости удалить такой контент. Ели ресурс отказывается это сделать, доступ к странице ограничат.

Помимо этого, администрация каждой соцсети должна разместить на своем ресурсе электронную форму, чтобы пользователи могли напрямую отправлять свои обращения и требования.