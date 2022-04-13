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1 час назад

Депутат Госдумы призвал не кормить собак картошкой

Ura.Ru

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов призвал не кормить собак картошкой. Как сообщил депутат в социальных сетях, данный продукт может не только вызвать у питомцев ожирение, но и привести к гибели животного.

Депутат Госдумы призвал не кормить собак картошкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Картошка — еда не для собак. В ней содержится большое количество крахмала и медленных углеводов. Данное сочетание ведет к активному образованию жировой ткани. Это может привести к развитию сахарного диабета», — написал Бурматов в своем telegram-канале.

Депутат также отметил, что в сыром картофеле содержится яд — соланин. Его потребление и попадание в организм собаки может привести к гибели домашнего питомца.

Ранее Бурматов показал мастер-класс, как готовить дома сухой собачий корм. Согласно рецепту, надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку, витамины. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов.

Общество,Владимир Бурматов,Госдума,
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