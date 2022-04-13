В Симферополе отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

"Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши воины относятся к пленным по-человечески, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным отношением к пленным. Это соответствует всем человеческим и Божественным законам, - написал Аксёнов в своем Telegram-канале. - Призываю военнослужащих ВСУ последовать примеру своих боевых товарищей. Просто задайте себе вопрос: за кого вы воюете?".