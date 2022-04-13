В Симферополе отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Жители Симферополя отмечают 78-ю годовщину освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 13 апреля, сообщает ИА REGNUM. Торжественное возложение цветов состоялось утром на Воинском кладбище Симферополя. Затем состоялось возложение цветов и венков в сквере Победы.
В мероприятиях участвуют глава республики Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, ветераны, жители города.
"Более 75 лет прошло, а тема становится все актуальнее, ждем празднования освобождения от нацистов Мариуполя. В мире, как видите, ничего не меняется", — сказал Аксёнов.
Жителей Симферополя с годовщиной освобождения города от нацистов поздравил и председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"865 дней и ночей длилась оккупация столицы. Крымчане пережили ад и все ужасы войны, мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подполье, не покладая сил трудились в тылу, приближая Великую Победу", — написал Гоцанюк. "Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим воинам, кто мужественно сражался с жестоким и коварным врагом в годы Великой Отечественной войны, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу на родной земле. Без их великого подвига не было бы Великой Победы", — подчеркнул глава крымского правительства.
Симферополь был освобождён от нацистских оккупантов в ходе Крымской стратегической операции советских войск. В честь освобождения столицы Крыма в Москве был дан салют из 224 артиллерийских орудий. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал бойцов ВСУ последовать примеру своих сослуживцев из Мариуполя, которые накануне сдались в плен, о чем писала газета "Известия".
"Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши воины относятся к пленным по-человечески, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным отношением к пленным. Это соответствует всем человеческим и Божественным законам, - написал Аксёнов в своем Telegram-канале. - Призываю военнослужащих ВСУ последовать примеру своих боевых товарищей. Просто задайте себе вопрос: за кого вы воюете?".
Аксёнов подчеркнул, что действия киевского режима наглядно показывают, что они не считают за людей собственных граждан.
"Украина для этих подонков не более чем территория, а украинцы – расходный материал. Зачем вам сражаться и умирать за эту шпану, для которой вы – только пушечное мясо, а ваши родные и близкие – тот самый "живой щит", с помощью которого преступники и наркоманы надеются спастись от возмездия?" - отметил он.