Екатерина Шульман покинула Россию

Политолог Екатерина Шульман сообщила о своем отъезде из России. Как сообщает «Говорит Москва», она переехала в Берлин на год в качестве стипендиата Фонда имени Роберта Боша.

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«Это не бессрочное мероприятие. Оно вполне ограниченное своими временными сроками», — заявила эксперт, добавив, что не считает себя «жертвой репрессий».

Фонд имени Роберта Боша — один из крупнейших частных предпринимательских фондов в Германии. Одним из основных направлений его работы является финансовая поддержка, которая направлена на развитие взаимопонимания между народом Германии и ее восточными соседями.

Программа лекторов фонда реализуется с 1993 года в учебных заведениях стран Центральной, Восточной и Южной Европы и является значимым инструментом в поддержке взаимопонимания между народами.