Екатерина Шульман покинула Россию

Политолог Екатерина Шульман сообщила о своем отъезде из России. Как сообщает «Говорит Москва», она переехала в Берлин на год в качестве стипендиата Фонда имени Роберта Боша.
«Это не бессрочное мероприятие. Оно вполне ограниченное своими временными сроками», — заявила эксперт, добавив, что не считает себя «жертвой репрессий».
Фонд имени Роберта Боша — один из крупнейших частных предпринимательских фондов в Германии. Одним из основных направлений его работы является финансовая поддержка, которая направлена на развитие взаимопонимания между народом Германии и ее восточными соседями.
Программа лекторов фонда реализуется с 1993 года в учебных заведениях стран Центральной, Восточной и Южной Европы и является значимым инструментом в поддержке взаимопонимания между народами.
Екатерина Шульман — российский политолог и публицист, эксперт по проблемам законотворчества, кандидат политических наук, доцент кафедры политических и правовых учений Московской высшей школы социальных и экономических наук. С декабря 2018 года по октябрь 2019 года входила в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.